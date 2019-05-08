Посольство РФ направило ноту протеста в МИД ФРГ после осквернения советского мемориала

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Германии направило ноту протеста в МИД страны в связи с осквернением монумента "Скорбящая мать" в Берлине. Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"4 мая неизвестными лицами был осквернен монумент "Скорбящая мать" советского мемориального конкурса в берлинском Трептов-парке. Возмущение вызывает тот факт, что этот целенаправленный акт вандализма был совершен накануне Дня Победы и 70-летия открытия мемориала в Трептове, - сказала дипломат. - Там похоронено более 7 тыс. советских солдат. Посольство России направило в МИД ФРГ ноту протеста".

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в настоящий момент принимаются меры по устранению ущерба, нанесенного памятнику, в расследовании участвует германская полиция.

"Рассчитываем, что власти ФРГ дадут соответствующую оценку этой варварской выходке и примут меры по недопущению подобного рода злодеяний в будущем, - резюмировала Захарова. - Надеемся, что случившееся не омрачит проведения программы памятных мероприятий в Берлине, которые приурочены ко Дню Победы и освобождению Германии от нацизма".