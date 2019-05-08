Захарова: Россия информировала ОБСЕ о шагах по решению проблем жителей Нагорного Карабаха

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российская сторона с учетом сопредседательства России в Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху в полной мере проинформировала генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера об итогах состоявшейся в Москве в середине апреля встречи министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении и принятом ими совместном заявлении. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"По результатам московской встречи зафиксирована заинтересованность Азербайджана и Армении в перспективах налаживания взаимодействия в гуманитарной области, - отметила она. - Речь идет о шагах по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ, о допуске родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон и о готовности начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ".

Со своей стороны Гремингер подтвердил намерение ОБСЕ продолжать оказывать поддержку нагорнокарабахскому урегулированию, сообщила Захарова.