{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нагорно-карабахский конфликт

Захарова: Россия информировала ОБСЕ о шагах по решению проблем жителей Нагорного Карабаха

Официальный представитель МИД РФ отметила, что по итогам московской встречи зафиксирована заинтересованность Азербайджана и Армении в перспективах налаживания взаимодействия в гуманитарной области

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российская сторона с учетом сопредседательства России в Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху в полной мере проинформировала генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера об итогах состоявшейся в Москве в середине апреля встречи министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении и принятом ими совместном заявлении. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"По результатам московской встречи зафиксирована заинтересованность Азербайджана и Армении в перспективах налаживания взаимодействия в гуманитарной области, - отметила она. - Речь идет о шагах по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ, о допуске родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон и о готовности начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ".

Со своей стороны Гремингер подтвердил намерение ОБСЕ продолжать оказывать поддержку нагорнокарабахскому урегулированию, сообщила Захарова.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНагорно-карабахский конфликт
Россия готова рассмотреть предложения США о новом договоре по ядерному разоружению
Читать полностью