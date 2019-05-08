Доход главы Чувашии в 2018 году вырос более чем на 1 млн рублей

ТАСС, 8 мая. Доходы главы Чувашии Михаила Игнатьева в 2018 году увеличились более чем на 1 млн рублей по сравнению с 2017 годом, в том числе благодаря компенсации за не использованный в течение четырех лет отпуск. Об этом говорится в сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона, опубликованных на портале органов власти республики.

В 2018 году глава республики заработал порядка 5 млн 415 тыс. рублей по основному месту работы, включая сумму компенсации за не использованный за четыре года отпуск. При этом 653338 рублей составил иной доход, отмечается в документе.

В 2017 году доход Игнатьева составлял свыше 4 млн 955 тыс. рублей. Из них около 3,889 млн рублей - доход по основному месту работы и порядка 1,066 млн рублей - иной доход.

В собственности главы Чувашии по-прежнему находятся пять земельных участков на 50,6 тыс., 4 тыс., 2 тыс., 1 тыс. и 623 кв. м. Кроме того, Игнатьев владеет двумя жилыми домами площадью 216,2 и 95,4 кв. м, а также 1/3 квартиры площадью 129,5 кв. м.

В безвозмездном пользовании главы Чувашии находится квартира площадью 282,6 кв. м. Транспортных средств в собственности Игнатьева, согласно официальным документам, нет.

Супруга главы республики в прошлом году заработала 732,35 тыс. рублей по основному месту работы, иной доход составил 5,9 рубля. В собственности Игнатьевой находится земельный участок площадью 25,3 тыс. кв. м, квартира площадью 282,6 кв. м и гаражный бокс на 36,2 кв. м. Жена главы Чувашии по-прежнему владеет автомобилем Mercedes-Benz B 170. Кроме того, Игнатьева безвозмездно пользуется квартирой площадью 129,5 кв. м.