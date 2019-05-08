Доходы губернатора Саратовской области снизились за год более чем на 2 млн рублей

САРАТОВ, 8 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Саратовской области Валерия Радаева снизились в 2018 году более чем на 2 млн рублей, составив порядка 3,2 млн рублей. Такие данные указаны в документах о доходах, опубликованных на сайте правительства региона. В 2017 году Радаев заработал 5,7 млн рублей.

Согласно документу, Радаев не имеет собственного жилья, у него в пользовании есть дом на 286,5 кв. м и земельный участок площадью 10 соток, которые, как следует из отчета о доходах, находятся в собственности у его супруги. Автомобиля у главы региона также нет, при этом есть катер Boulton 22 Skiff. Супруга Радаева в 2017 году заработала порядка 192 тыс. рублей, но дом и участок находятся в ее собственности.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Нина Попова, уменьшение дохода связано с тем, что в прошлом полу он получал компенсации за неиспользованный отпуск. "Валерий Васильевич в течение пяти лет не был в отпуске. В 2017 году в связи с прекращением полномочий ему была выплачена денежная компенсация за все неиспользованные отпуска за период работы губернатором с 2012 по 2017 год. В этом году таких выплат у него не было", - сказала она.