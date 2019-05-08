Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции ситуацию в сирийском Идлибе

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в среду по телефону важность координации по стабилизации ситуации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры обсудили текущую обстановку в Сирии. Акцентирована важность координации усилий двух стран в целях выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб и борьбы с террористической угрозой на основе принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии", - отметили в дипведомстве по итогам беседы, состоявшейся по инициативе турецкой стороны.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую работу в рамках астанинского формата в интересах активизации процесса политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН и решениями Конгресса сирийского национального диалога", - добавили в министерстве.

Кроме того, в ходе беседы стороны затронули вопрос кипрского урегулирования. "Подчеркнута необходимость продолжения предметного обмена мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье, включая кипрское урегулирование. С российской стороны отмечена недопустимость шагов, осложняющих этот процесс", - отметили в МИД РФ.

В развитие договоренностей, достигнутых в ходе восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов России и Турции в Москве 8 апреля министры затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества и график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, добавили в дипведомстве. Чавушоглу в разговоре с Лавровым выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей 5 мая авиакатастрофой пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево, заключили в министерстве.