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Дело Марии Бутиной
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В МИД РФ заявили, что ФБР усилило давление на российских соотечественников в США

В ведомстве также указали, что Мария Бутина была арестована "только за российский паспорт"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ФБР заметно усилило давление на российских соотечественников в США, подозревая их в нелояльности. Об этом заявили в среду ТАСС в российском дипведомстве в связи с визитом 13-14 мая в РФ госсекретаря США Майкла Помпео.

"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности, - отметили в МИД РФ. - В июле 2018 года в Вашингтоне только за российский паспорт арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм".

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Дело Марии Бутиной
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