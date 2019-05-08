В МИД РФ заявили, что ФБР усилило давление на российских соотечественников в США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ФБР заметно усилило давление на российских соотечественников в США, подозревая их в нелояльности. Об этом заявили в среду ТАСС в российском дипведомстве в связи с визитом 13-14 мая в РФ госсекретаря США Майкла Помпео.

"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности, - отметили в МИД РФ. - В июле 2018 года в Вашингтоне только за российский паспорт арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм".