Россия готова рассмотреть предложения США о новом договоре по ядерному разоружению

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть конкретные предложения США в развитие заявлений президента Дональда Трампа о новом договоре по ядерному разоружению. Об этом заявили в среду ТАСС в российском дипведомстве в связи с визитом 13-14 мая в РФ госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений в развитие заявлений Дональда Трампа о некоем новом договоре по ядерному разоружению", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве так заявили, что США не дают убедиться, что переоборудованные пусковые установки в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нельзя вернуть в прежнее состояние.

"Есть у нас вопросы и к тому, как США выполнили к 5 февраля 2018 года свои обязательства по ДСНВ. Часть их тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок почему-то были переоборудованы не так, как изначально согласовано, - отметили в МИД РФ. - Причем нам не дают убедиться вблизи, что их нельзя привести в прежнее состояние".

"Если это возможно, то американцы смогут оперативно вернуть на данные средства более 1200 ядерных боезарядов", - указали в министерстве.