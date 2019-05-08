Посол России вручил министру обороны Абхазии орден Александра Невского

СУХУМ, 8 мая. /ТАСС/. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин на официальном приеме в Сухуме в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне вручил в среду министру обороны Абхазии Мирабу Кишмария орден Александра Невского. Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Абхазии.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина министр обороны Республики Абхазия генерал армии Кишмария награжден орденом Александра Невского за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией", - говорится в сообщении.

Орденом Александра Невского награждаются общественные и политические деятели за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией.

Кишмария выразил благодарность главе российского государства за высокую оценку его служебной деятельности.

"Это не только моя заслуга, но и тех, кто находился и находится рядом. Мы и дальше будем продолжать свою деятельность по обеспечению безопасности нашей республики", - цитирует сайт министерства главу оборонного ведомства республики.

Кишмария является министром обороны Абхазии с 2007 года.