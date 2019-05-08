Посольство РФ в Молдавии обеспокоено участившимися запретами на въезд россиянам

КИШИНЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии выразило обеспокоенность участившимися запретами на въезд гражданам РФ в республику после того, как в среду отказ на границе получил прилетевший в Кишинев глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

"Посольство Российской Федерации крайне обеспокоено участившимися случаями отказа во въезде в Республику Молдова российским гражданам <…> Полностью разделяя мнение, что Республика Молдова имеет значительный туристический потенциал и является одним из привлекательных направлений для путешествий россиян, констатируем, что подобные действия молдавских партнеров совершенно не способствуют увеличению турпотока из нашей страны, тем более - гармонизации двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС вернувшийся в Москву Малькевич, его обвинили в нарушении правил пребывания иностранцев в Молдавии. По прилету он был сразу задержан сотрудниками Службы информации и безопасности, которые отказались вызывать гражданину РФ представителей консульства и посольства. Малькевич объяснил, что хотел посетить Кишинев, где никогда не был. Кроме того, в Молдавии у него была запланирована встреча с ветераном Великой Отечественной войны Игорем Ильиным, которому Малькевич планировал помочь с изданием книги.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ. В связи с этим Министерство иностранных дел РФ вручало ноту протеста послу Молдавии в Москве Андрею Негуце.