Россия в Совбезе раскритиковала работу представителя ООН по Боснии и Герцеговине

ООН, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в среду о предвзятости докладов высокого представителя генсека ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцко.

"Притчей во языцех уже стала несоответствующая мандату высокого представителя увлеченность Валентина Инцко тематикой европейской и трансатлантической интеграции БиГ в ущерб его непосредственным обязанностям, касающимся реализации плана "пять плюс два", - указал Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. - Как следствие, продвижения по этому важнейшему направлению в последние годы нет, и немалые ресурсы на содержание аппарата высокого представителя фактически расходуются вхолостую".

Полянский выразил уверенность, что "время внешнего протектората над БиГ безвозвратно прошло, и аппарат высокого представителя с его чрезвычайными "боннскими полномочиями" стал бременем для дальнейшего демократического прогресса этой страны".

Он указал, что гарантированное Дейтонским соглашением равноправие в последнее время все чаще подвергается нападкам. "Однако Инцко упорно этого не признает, лишь вскользь и без критики упоминая о наиболее одиозных примерах подрыва равноправия. В их числе - анонсированная бошняками идея оспорить в конституционном суде Боснии и Герцеговины наименование "Республика Сербская" (РС), являющееся дейтонской терминологией, а также их нежелание пойти навстречу боснийским хорватам в вопросе дополнения закона БиГ "О выборах" положениями, которые предоставили бы достаточные гарантии утверждения на высших руководящих должностях только легитимных представителей каждого из трех государствообразующих народов БиГ.

"В очередной раз с сожалением констатируем, что у членов СБ ООН было всего несколько дней на изучение доклада высокого представителя перед его обсуждением в Совете, - добавил российский дипломат. - Хотелось бы иметь больше времени для ознакомления с ним".

Выступление представителя ООН

В своем выступлении перед членами Совбеза Инцко, действительно, уделил большое внимание интеграции БиГ в ЕС. "За последние шесть месяцев мы видели позитивный политический консенсус по вопросу интеграции БиГ в Евросоюз, - отметил он. - Результатом этого стало окончание работы совета министров страны над дополнительными ответами на вопросник Европейской комиссии в феврале, а также то, что в марте его председатель Милорад Додик лично доставил ответы в Брюссель".

Он также заявил, что считает своим долгом предупредить Совет о "негативных последствиях сепаратистких заявлений представителей Республики Сербской". "Он (Додик - прим. ТАСС) заявил, что в случае, если Косово станет членом ООН, Республика Сербская объявит о своей независимости, проиллюстрировав свои слова картой Сербии с включенной в нее Республикой Сербской и частью Черногории", - утверждал Инцко. Ранее Додик заявил, что будущее десятилетие станет временем объединения в одном государстве сербов, живущих раздельно в Сербии и Республике Сербской и заверил, что никогда не позволит "создать границу НАТО по реке Дрине" (на границе БиГ и Сербии), которая разделяет Сербию и Республику Сербскую.

Дейтонские соглашения (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине) - договор о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положивший конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Согласован 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо), подписан 14 декабря 1995 года в Париже лидером боснийцев Алией Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом. Его неотъемлемой частью являются 11 приложений. Важнейшие из них касаются вопросов территориального и государственного устройства БиГ, имплементации мирного урегулирования, в котором прописаны положения, касающиеся учреждения поста высокого представителя, а также военных аспектов урегулирования этнического конфликта.