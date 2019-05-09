Путин поздравил руководство Израиля с 71-й годовщиной провозглашения независимости

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра этой страны Беньямина Нетаньяху с 71-й годовщиной провозглашения независимости Государства Израиль. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Символично, что в этом году национальный праздник вашей страны совпадает с Днем Великой Победы, которая избавила мир от фашистской чумы и спасла еврейский народ от истребления", - подчеркнул глава российского государства в направленной руководству Израиля телеграмме.

Путин также дал высокую оценку дружественному характеру двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем развитии диалога между странами, конструктивного сотрудничества в различных областях и партнерского взаимодействия в решении актуальных международных проблем.

Президент России подтвердил намерение и впредь прилагать активные усилия для достижения справедливого всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, которое обеспечило бы безопасность и благополучное развитие Израиля, всех стран и народов региона.