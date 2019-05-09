{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил руководство Израиля с 71-й годовщиной провозглашения независимости

Российский президент также дал высокую оценку дружественному характеру двусторонних отношений

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра этой страны Беньямина Нетаньяху с 71-й годовщиной провозглашения независимости Государства Израиль. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Символично, что в этом году национальный праздник вашей страны совпадает с Днем Великой Победы, которая избавила мир от фашистской чумы и спасла еврейский народ от истребления", - подчеркнул глава российского государства в направленной руководству Израиля телеграмме.

Путин также дал высокую оценку дружественному характеру двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем развитии диалога между странами, конструктивного сотрудничества в различных областях и партнерского взаимодействия в решении актуальных международных проблем.

Президент России подтвердил намерение и впредь прилагать активные усилия для достижения справедливого всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, которое обеспечило бы безопасность и благополучное развитие Израиля, всех стран и народов региона.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильРивлин, РеувенНетаньяху, Биньямин
Кризис в Сирии
МИД России: заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии запланировано на конец мая
Читать полностью