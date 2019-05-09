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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Грушко: тема иранской сделки будет обсуждаться на встрече министров Совета Европы

Встреча состоится в Хельсинки 16-17 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ситуация вокруг иранской ядерной сделки будет обсуждаться на Комитете министров Совета Европы в Хельсинки 16-17 мая. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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"На полях сессии Совета Европы пройдет ряд встреч, уже есть определенные договоренности", - отметил он.

"Конечно, [тема ядерной сделки] будет на них обсуждаться", - добавил замглавы МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

СВПД был принят в 2015 году Ираном, с одной стороны, и постоянными членами СБ ООН и Германией, с другой, однако 8 мая 2018 года США вышли из сделки. Она предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана до уровня не более 3,67%. В обмен на это с Тегерана были сняты санкции СБ ООН и односторонние ограничительные меры США и ЕС.

Теги
СШАИранГерманияФинляндияРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанГрушко, Александр Викторович
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