Замглавы МИД РФ заявил, что Россия реагирует на вылазки террористов в районе Идлиба

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Действия сирийских правительственных войск и ВКС РФ в районе Идлиба - это реакция на вылазки террористов. Об этом сообщил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос, планируется ли начало полномасштабной военной операции по уничтожению очага терроризма в провинции Идлиб.

"Речь идет о реакции на вылазки террористов, - сказал он. - Мы реагируем с правительственными войсками на вылазки террористов. Естественно, мы делаем это все в координации с нашими турецкими партнерами".

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил журналистам, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры"), а также что не исключается их наступление на город Хама, который является столицей одноименной провинции, граничащей с Идлибом.

6 мая Купчишин сообщил, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации. Боевики провели 8 мая новый обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии, выпустив 12 реактивных снарядов, однако системы ПВО отразили атаки, а позиции террористов были уничтожены ВКС РФ и правительственными войсками Сирии.