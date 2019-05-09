Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Японии на G20 пока не планируется

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не ожидается.

"Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков заявил, что подготовка встречи российского и американского лидеров пока не началась. "Нет, не началась еще", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента не исключил, что Путин в Сочи 14 мая встретится с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Мы не исключаем", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты Путина и Помпео 14 мая в Сочи. "Будут переговоры Помпео с Лавровым", - добавил он.