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Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Японии на G20 пока не планируется

Пресс-секретарь главы российского государства не исключил, что президент 14 мая встретится с госсекретарем США Майклом Помпео
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не ожидается.

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"Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков заявил, что подготовка встречи российского и американского лидеров пока не началась. "Нет, не началась еще", - сообщил Песков. 

Пресс-секретарь президента не исключил, что Путин в Сочи 14 мая встретится с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Мы не исключаем", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты Путина и Помпео 14 мая в Сочи. "Будут переговоры Помпео с Лавровым", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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