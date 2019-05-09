Песков: контактов Путина и Роухани по ядерной сделке пока не планируется

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Контактов президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Роухани по теме иранской ядерной сделки в ближайшей перспективе не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, планируется беседа двух президентов по этой теме в ближайшее время. Песков также напомнил, что послание Роухани президенту Путину по теме ядерной сделке было передано накануне.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее на открытии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что лично привез в Москву письмо по вопросам выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе от президента Роухани, чтобы передать его президенту Путину. Лавров в свою очередь отметил, что Россия изучит послание Ирана и что возможность получить "дополнительные пояснения из первых рук" является очень ценной.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

СВПД был принят в 2015 году Ираном с одной стороны и постоянными членами СБ ООН и Германией с другой, однако 8 мая 2018 года США вышли из сделки. Она предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана до уровня не более 3,67%. В обмен на это с Тегерана были сняты санкции СБ ООН и односторонние ограничительные меры США и ЕС.