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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с ядерной сделкой по Ирану

Также участники совещания затронули вопросы внутрироссийской повестки
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы. Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент также поздравил участников совещания с Днем Победы".

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"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", - отметил он. "Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - добавил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что "состоялся и обмен мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня"

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, директоры ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаПесков, Дмитрий Сергеевич
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