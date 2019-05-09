Лукашевич: миссии ОБСЕ следует подготовить доклад о неонацизме на Украине

ВЕНА, 9 мая. /ТАСС/. Россия напомнила миссии ОБСЕ о необходимости подготовки тематического доклада о проявлениях национализма и ксенофобии на Украине и мониторинга ситуации в этой сфере. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Вновь обращаем призыв к СММ (Специальной мониторинговой миссиия ОБСЕ - прим. ТАСС) подготовить тематический доклад о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине и осуществлять самый тщательный мониторинг ситуации в этой сфере", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По словам российского постпреда, "особенно актуален этот призыв сегодня, в эти часы, когда огромное количество людей по всей Украине выходят на мирные марши в память о героях Великой Отечественной войны".