Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Латакия и город Алеппо

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Боевики в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки обстреляли четыре населенных пункта в сирийской провинции Латакия, а также город Алеппо. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток зафиксированы обстрелы незаконными вооруженными формированиями населенных пунктов Акч-Баэр, Руеисет-Эскандер, Дарх-абу-Асад и Эль-Джейед провинции Латакия, а также города Алеппо", - сказал он на брифинге.

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.