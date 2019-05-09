{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Латакия и город Алеппо

Зафиксированы обстрелы пунктов Акч-Баэр, Руеисет-Эскандер, Дарх-абу-Асад и Эль-Джейед

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Боевики в Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки обстреляли четыре населенных пункта в сирийской провинции Латакия, а также город Алеппо. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток зафиксированы обстрелы незаконными вооруженными формированиями населенных пунктов Акч-Баэр, Руеисет-Эскандер, Дарх-абу-Асад и Эль-Джейед провинции Латакия, а также города Алеппо", - сказал он на брифинге.

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
МИД РФ призвал Иран больше не сворачивать свои обязательства в рамках ядерной сделки
В ведомстве заявили, что Москва решительно осуждает новый пакет санкций Вашингтона в отношении Тегерана, затрагивающий металлургическую отрасль
Читать полностью