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Спор вокруг Курил
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Лавров заявил, что расхождения по мирному договору с Японией остаются значительными

Глава МИД России выразил надежду на то, что переговоры позволили сторонам лучше понять, в чем состоят эти расхождения

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Расхождения в позициях Москвы и Токио по мирному договору пока весьма значительны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно.

"В ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также в ходе консультаций наших заместителей были изложены принципиальные подходы сторон, подробнейшим образом обсуждены исторические и юридические аспекты, - сказал он. - Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях. Расхождения пока весьма значительны".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияСпор вокруг КурилКоно, Таро
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