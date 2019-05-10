Лавров заявил, что расхождения по мирному договору с Японией остаются значительными

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Расхождения в позициях Москвы и Токио по мирному договору пока весьма значительны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно.

"В ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также в ходе консультаций наших заместителей были изложены принципиальные подходы сторон, подробнейшим образом обсуждены исторические и юридические аспекты, - сказал он. - Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях. Расхождения пока весьма значительны".