Лавров назвал непростой задачей достижение мирного договора с Японией

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Достижение договоренности с Токио по вопросу мирного договора остается непростой задачей, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно.

Курилы отдадут? А что с мирным договором?

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Обменялись мнениями относительно путей выхода на такие договоренности, которые в полной мере отвечали бы интересам наших стран и были бы однозначно поддержаны и приняты их народами. Эта задача непростая", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Японии в формате "2+2" состоится в Токио 30 мая.

"С удовлетворением констатировали наличие солидной основы для наращивания совместных усилий по повышению качества нашего диалога. За последний год состоялось пять встреч президента [РФ Владимира Путина] и премьер-министра [Японии Синдзо Абэ]", - отметил Лавров.

"Сегодня мы рассмотрели график дальнейших контактов на высшем и высоком уровне. На регулярной основе проходят переговоры руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2". Очередная, уже четвертая, встреча в таком формате состоится в Токио 30 мая", - сказал министр.

Предыдущий раунд российско-японских переговоров в формате "2+2" между министрами иностранных дел и обороны состоялся 31 июля прошлого года в Москве. Тогда главы ведомств обсудили укрепление взаимодействия в военной сфере, сотрудничество в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, гуманитарные проблемы Сирии, а также налаживание совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Совместная деятельность РФ и Японии на Курилах

Также министр рассказал, что российско-японская группа по юридическим аспектам деятельности на Курилах соберется 20 мая.

"В ближайшее время начинается диалог по согласованию юридических аспектов реализации совместной хозяйственной деятельности. Рабочая группа, специально созданная для рассмотрения юридических вопросов этой сферы сотрудничества, соберется в Москве 20 мая, - сказал он. - 21 мая тоже в Москве состоится заседание еще одной рабочей группы, которая будет трудиться над согласованием режима свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо".

Ход переговоров по совместной хозяйственной деятельности на Курилах РФ и Япония оценивают положительно, отметил дипломат. По его словам, соответствующие проекты находятся на "продвинутой стадии согласования".

"Подробно обсудили тематику налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Дали позитивную оценку итогам состоявшегося в Токио в апреле пятого раунда переговоров по совместной хозяйственной деятельности на уровне заместителей глав МИД двух стран. Договорились сосредоточиться на конкретизации проектов сотрудничества, которые находятся на продвинутой стадии согласования, с тем, чтобы выработать соответствующие бизнес-модели", - сказал глава МИД РФ.