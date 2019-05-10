Делегация во главе с вице-спикером Совфеда Турчаком посетит Японию

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Делегация во главе с заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком вскоре посетит Японию, сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой японского МИД Таро Коно.

"Продвигаются межпарламентские, межпартийные обмены. В ближайших планах визит в Японию делегации во главе с заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком", - сказал Лавров.

"Отметили активизацию контактов на региональном уровне. Важным событием станет возобновление после девятилетнего перерыва деятельности Совета губернаторов России и Японии, совет соберется на сессию 13 мая", - отметил глава МИД.

По его словам, на встрече стороны высоко оценили реализацию перекрестных годов двух стран. "Приветствовали успешное согласование плана безвизовых обменов между гражданами России, проживающими на южных Курильских островах, и гражданами Японии на 2019 год", - добавил он.

Кроме того, особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил Лавров. "В 2018 году товарооборот вырос на 17% и достиг более $21 млрд, хотя до рекорда в $33 млрд 2013 года пока еще далеко, но положительная динамика есть и продолжается в этом году, - отметил министр. - Условились продолжать работать над дальнейшим наращиванием связей в экономической области".