Постпред РФ: заявления США по Ирану в ОЗХО являются пренебрежением международным правом

ГААГА, 10 мая. /ТАСС/. Заявления США о том, что Иран является спонсором терроризма, сделанные в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), являются пренебрежением международным правом. Об этом заявил в пятницу постпред России Александр Шульгин, выступая на 64-й встрече Исполсовета организации.

Ранее постоянный представитель США при ОЗХО Кеннет Уорд заявил, что Иран поддерживает терроризм.

"Рассматриваем заявление Уорда как еще одно свидетельство целенаправленной линии Вашингтона на дальнейшую политизацию работы ОЗХО, чреватую угрозой для целостности этой некогда успешной разоруженческой организации, - подчеркнул Шульгин. - Разделяем мнение представителя Ирана о недопустимости прозвучавших из уст американского постпреда заявлений, бросающих тень на репутацию целой страны". Он напомнил, что "только руководящие структуры ООН уполномочены определять, какие организации могут быть отнесены к террористическим".

"Вашингтон, навешивая ярлыки, в очередной раз демонстрирует пренебрежение международным правом, - констатировал дипломат. - Уверены, что подобного рода заявлениям не место в ОЗХО, которая по определению является сугубо технической организацией, призванной заниматься исключительно вопросами, связанными с уничтожением химического оружия".