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Захарова ответила на слова главы МИД Японии о "резких высказываниях" на встрече с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ отметила, что все, кто присутствовал на переговорах, не поняли, о чем речь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Станислав Красильников/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские и японские дипломаты по-разному оценивают "резкие высказывания". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook по итогам переговоров министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно в пятницу.

"Выступая с заявлением по итогам переговоров, глава внешнеполитического ведомства Японии среди прочего сказал буквально следующее: "Дискуссия доходила до резких высказываний". Лавров усмехнулся", - отметила Захарова. По ее словам, присутствовавшие на переговорах переглянулись между собой, не понимая, что имел в виду Таро Коно. Официальный представитель МИД РФ резюмировала, что у россиян и японцев, вероятно, "разное представление о "резких высказываниях".

В ходе состоявшихся переговоров главы МИД России и Японии обсудили ряд тем, среди которых - мирный договор и размещение ПРО США в Японии. Стороны договорились о дальнейших контактах.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКоно, Таро
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