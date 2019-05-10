В Госдуму внесен проект, уточняющий порядок возбуждения дел против региональных депутатов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Самарская Губернская дума внесла в Госдуму законопроект о распространении особого порядка возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении региональных и муниципальных депутатов. Текст в пятницу был размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительных материалах авторы отмечают, что в настоящий момент "федеральное законодательство предусматривает возможность установления особого порядка привлечения к административной ответственности депутатов" заксобраний регионов и депутатов местного уровня власти. "Вместе с тем в настоящее время данный порядок на федеральном уровне не предусмотрен, несмотря на то, что установлен порядок привлечения к уголовной ответственности", - уточняют они.

В связи с этим предлагается законодательно закрепить, что дело об административном правонарушении в отношении депутата регионального парламента "может быть возбуждено исключительно прокурором субъекта Российской Федерации", он же дает согласие на принятие необходимых мер в рамках делопроизводства.

Аналогичный порядок авторы законопроекта предлагают предусмотреть и для депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления. Как следует из текста, административные дела в отношении них могут возбуждаться "исключительно прокурором района, города".