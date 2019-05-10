{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе

Описание
© AP Photo/Seth Wenig

ООН, 10 мая. /ТАСС/. Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе. Об этом заявил в пятницу заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, отвечая на вопрос ТАСС об итогах закрытых консультаций Совбеза по Сирии.

"Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой (курирующей соответствующие вопросы в Совбезе ООН - прим. ТАСС) в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых [пресс-элементов] сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе", - сказал он.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Отречение японского императора Акихито от престола
Путина пригласили на интронизацию императора Японии
При этом страны сами принимают решение о том, кто именно прибудет на церемонию
Читать полностью