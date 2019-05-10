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Кризис в Сирии

Боевики в Сирии обстреляли три населенных пункта за сутки

Обстрелам подверглись провинции Хама и Латакия

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Боевики за последние сутки обстреляли три населенных пункта в провинциях Хама и Латакия. Об этом в пятницу журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"В Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Шейх-Хади провинции Хама, Акч-Баэр и Калаат-Марза провинции Латакия", - сказал он на брифинге.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к режиму прекращения боевых действий, добавил генерал.

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