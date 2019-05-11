Косачев: совет губернаторов России и Японии обсудит активизацию гуманитарных контактов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Тема гуманитарного сотрудничества станет главной на собрании Совета губернаторов России и Японии 13 мая в Москве. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью "Парламентской газете", опубликованном в субботу на сайте издания.

"Важнейшей темой для обсуждения станет активизация гуманитарных контактов - это молодежные, образовательные, научные, культурные обмены на уровне регионов двух стран. Уверен, что у каждого субъекта России, как и у каждого региона Японии, есть что предложить и что попросить, - это дорога с двусторонним движением", - подчеркнул Косачев.

Он отметил, что в рамках московского заседания совета будет затронута тема полномочий регионов, способствующих развитию сотрудничества в реальном секторе экономики. "Отдельно мы будем обсуждать перспективы взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса двух стран. Другая актуальная тема - развитие инновационной экономики, в частности цифровых технологий", - отметил сенатор.

О проведении 13 мая первого после девятилетнего перерыва заседания Совета губернаторов России и Японии ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.