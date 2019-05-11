Грызлов назвал референдумы о создании ДНР и ЛНР в 2014 году ответом на подъем неонацизма

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Референдумы о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стали ответом на агрессию, и у жителей Донбасса были все основания для их проведения. Об этом заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов по случаю пятилетней годовщины этого события.

"Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции, - сказал Грызлов. - Это был ответ людей на грубое нарушение своих прав, на угрозу своей жизни. Это был ответ Донбасса на агрессию с запада".

Он отметил, что "последующие события на Украине подтверждают, что у жителей Донбасса были все основания для такого решения", поскольку "киевская "партия войны" не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты". "Все, что получал Донбасс от официального Киева - это агрессия и блокада. Все, что слышал Донбасс от официального Киева, - это угрозы и требования сдаться", - добавил полпред РФ.

Он подчеркнул, что "никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может". "Не для этого жители ДНР и ЛНР защитили свое право на жизнь, на достойное будущее, на родной язык и нестертую историческую память", - отметил полпред РФ.

Минск и прямой диалог

Грызлов подчеркнул, что "разрешение конфликта на Украине, нормализация отношений Киева и Донбасса могут быть обеспечены только через прямой диалог между Киевом и Донбассом". "Чем раньше это осознают в Киеве, тем будет лучше", - добавил он.

"Провал "партии войны" на выборах президента Украины открывает возможности для перехода к диалогу, и мы готовы содействовать этому в рамках реализации минских договоренностей, - сказал Грызлов. - В ближайшее время увидим, чего стоят слова о мире и диалоге, которые звучали на украинских выборах".

Основа легитимности

При этом Грызлов отметил, что "на основе решений, принятых на референдумах, действуют органы власти ДНР и ЛНР". По его оценке, они сделали очень многое, чтобы защитить людей, организовать оборону, обеспечить работу предприятий, коммунального хозяйства, работу таких систем, как здравоохранение, образование. "Понятно, что сделать все это под огнем ВСУ и в условиях блокады возможно только при поддержке жителей Донбасса", - добавил он.

"На данный момент необходимость предоставления особого статуса территориям Донецкой и Луганской областей признана и закреплена в международных правовых документах: в минских договоренностях, решениях нормандской "четверки", резолюции Совета Безопасности ООН, - напомнил Грызлов. - Это правовая реальность, вне зависимости от любых заявлений украинских властей, которые, между прочим, сами подписали и признали все эти документы".

"И фактически в основе этой необходимости, закрепленной в международном праве, - воля жителей Донбасса, выраженная на референдумах 11 мая 2014 года", - резюмировал полпред РФ.