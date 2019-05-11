Косачев заявил, что у косовского вопроса нет силового решения

БЕЛГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Косовский вопрос должен был урегулирован путем политических переговоров между Белградом и Приштиной, эта проблема не имеет силового решения. Об этом заявил в субботу в эфире национального телевидения Сербии РТС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Первое и главное: я убежден, что у косовской проблемы нет и не может быть силового решения. Решение может быть только политическим. Решение в конечном итоге должно вырабатываться между Белградом и Приштиной. Все остальные стороны должны как минимум не мешать, как максимум - помогать этому процессу", - подчеркнул политик.

Он отметил, что диалог практически остановился "по инициативе Приштины, которая перестала разговаривать с Белградом, которая раз за разом выходит за пределы базовой резолюции Совета Безопасности ООН 1244, создавая собственные вооруженные силы, вводя 100%-ные пошлины на товары из Сербии". "При этом Приштина получает поддержку США. Я не буду говорить о Западе в целом; на мой взгляд, позиция ЕС более ответственна: Европа обеспокоена тем, что Приштина начинает сама решать косовский вопрос. Поэтому остужать головы надо всем... прежде всего за пределами Косова, прежде всего в Вашингтоне, тем, кто пытается играть на эмоциях, разрушая, а не содействуя политическому процессу", - сказал сенатор.

Говоря о возможной смене формата переговоров по Косову, Косачев отметил, что "Россия никогда не отказывалась от участия в таких переговорах и готова принять в них участие, если будет приглашена". Парламентарий считает не совсем понятным назначение встреч в Берлине по Косову 29 апреля и предстоящей новой встречи в Париже. "Албанская сторона призывает США подключиться к процессу, в этом случае абсолютно точно должны подключиться и российская сторона, и страны Европейского союза", - резюмировал он. Оценивая существующее положение вещей, Косачев высказал мнение, что позиция Сербии по Косову стала сильнее.

Партнер России

Россия считает Сербию одним из своих главных партнеров как в Европе, так и в мире в целом, два государства объединяет общность мировоззренческих взглядов и экономических интересов, подчеркнул Косачев.

"У нас много общих интересов, мы совершенно одинаково смотрим на необходимость сохранения роли ООН, уважения международного права. У нас огромные проекты в газовой отрасли, в атомной энергетике, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. Мы друг для друга очень интересные партнеры. Поэтому для нас Сербия - один из главных и наиболее интересных партнеров в Европе и в более глобальном контексте", - заявил Косачев.

Российский сенатор также отметил особенное отношение к теме Великой Победы в Сербии: "Сербия - это один из главных, очень близких и духовно, и политически, и экономически партнеров России в Европе. Нет никакого сомнения, что мы были в прошлом и имеем все шансы в будущем оставаться вместе. В Белграде проходит шествие "Бессмертного полка", в Нише - парад Победы; так, как это делается в Сербии, это не делается нигде в мире, кроме самой России. Мы очень высоко ценим высоконравственную и ответственную позицию Сербии и ее народа".

9 мая по улицам сербской столицы в колонне "Бессмертного полка" прошли около 10 тыс. человек. Несмотря на проливной дождь, люди пронесли портреты своих предков и знамена России и Сербии. Колонну возглавили министр инноваций и технологий страны Ненад Попович, российские сенаторы Константин Косачев, Валерий Рязанский и посол РФ в Белграде Александр Чепурин.

Акция "Бессмертный полк" состоялась в Сербии в четвертый раз. Жители разных городов страны, представители ветеранских организаций, обществ российско-сербской дружбы, дипкорпуса стран СНГ, организаций российских соотечественников, бизнес-структур вышли на улицы сербских городов с портретами своих родных и близких, воссоздав таким образом картину судеб солдат, участвовавших в Первой и Второй мировых войнах, отражении агрессии НАТО в отношении Югославии в 1999 году. Марши "Бессмертного полка" прошли в 12 городах республики, в том числе в Белграде, Нови-Саде, Нише.

Русский дом в Белграде выступил координатором при подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы, организовывая заседания оргкомитета с участием представителей мэрии сербской столицы, фонда "Бессмертный полк Сербии", сербского отделения Международного общественного фонда единства православных народов, Балканского казачьего войска, сербского отделения всероссийского мотоклуба "Ночные волки", координационного совета российских соотечественников, русского национального меньшинства, молодежных и волонтерских организаций. Генеральными партнерами мероприятий выступили компании "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" и "Лукойл".

Статус Косова

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.

21 ноября 2018 года Косово ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Позднее правительство Косова приняло решение расширить 100%-ные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе несербского производства. Кроме того, 14 декабря парламент самопровозглашенного Косова утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял закон, закладывающий основу для переговорной платформы с Белградом по вопросу об урегулировании косовского конфликта и предусматривающий отказ косовских властей от обмена территориями с Сербией, безусловное признание Белградом Приштины, а также создание уголовного трибунала в отношении сербов за преступления против албанцев.