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Сурков поздравил всех жителей ЛНР с Днем республики

Помощник президента РФ пожелал жителям республики мира и счастья

ЛУГАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков поздравил главу Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника и всех жителей ЛНР с Днем республики.

Об этом в воскресенье сообщил Луганскинформцентр.

Помощник президента РФ пожелал жителям республики мира и счастья, заверив их в безусловной поддержке со стороны России.

День республики в ЛНР отмечается ежегодно 12 мая. Пять лет назад, 11 мая 2014 года, в городах и районах бывшей Донецкой и Луганской областей прошел референдум о самоопределении региона, в котором приняли участие три четверти населения. Явка на Луганщине составила 81%. "За" самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Луганской народной республики.

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