Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет очередную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предстоящая серия пройдет в новом формате.

"Да, это так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Весенняя серия совещаний по развитию ОПК

Проведение такого рода встреч уже стало традицией. Такие циклы ежегодно проходят в мае и ноябре. Глава государства неоднократно отмечал, что совещания с участием руководящего состава Министерства обороны, других ведомств, а также директоров и конструкторов ведущих предприятий ОПК позволяют оперативно и комплексно рассматривать ключевые аспекты военного строительства и при необходимости уточнять намеченные планы. На предыдущей, ноябрьской, серии таких встреч Путин обсуждал "широкий круг вопросов: от повышения боевых возможностей армии и флота до сохранения военного паритета и стратегического баланса сил в мире".

Однако после этого глава государства принял решение обновить формат этих мероприятий. Эту идею Путин озвучил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая состоялась 2 февраля и на которой глава государства объявил о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Говоря о новом формате сочинских совещаний, Путин не раскрыл его детали, но заявил, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству и постановке на боевое дежурство новых комплексов "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Сармат" и других.

Насыщенная неделя

В целом, как ожидается, рабочий график Путина в течение недели, которая начинается 13 мая, будет насыщен событиями. "С понедельника будет неделя очень-очень насыщенная, даже перенасыщенная. И по географии, и по содержанию", - рассказал ранее Песков.

В частности, как сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, Лавров проведет 13 мая в Сочи переговоры со своим китайским коллегой Ван И в рамках его двухдневного официального визита в Россию. Не исключено, что об итогах своих переговоров главы внешнеполитических ведомств РФ и КНР проинформируют Путина.

Пресс-секретарь президента также не исключил, что 14 мая российский лидер примет госсекретаря США Майкла Помпео, который прибудет в Сочи на переговоры с Лавровым. "Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", - уточнил Песков.

В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что США заинтересованы в улучшении отношений с Россией. На специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга подчеркнул, что итоги предстоящего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран. В то же время, по словам Пескова, подготовка встречи Путина и Дональда Трампа пока не началась, более того, она не планируется и на саммите G20 в Японии - ближайшем крупном международном мероприятии, где могли бы состояться контакты двух политиков.

"Сочинский диалог"

15 мая Путин проведет в Сочи переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом, который посетит Россию с рабочим визитом. Для него это будет первый визит в РФ в качестве австрийского президента.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, ожидается, что лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений в различных областях, а также актуальные международные и региональные проблемы. Путин и Ван дер Беллен также примут участие в учредительном заседании форума общественности "Сочинский диалог", создаваемого по инициативе глав государств в целях укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.

Новую платформу для диалога президенты РФ и Австрии договорились создать в июне 2018 года в Вене. Форум "Сочинский диалог" должен стать площадкой для прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии. 12 марта этого года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль подписали в Москве заявление о создании форума. Как пояснял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, на начальном этапе было решено выделить такие приоритетные направления работы, как музыка, искусство и культура; межвузовское сотрудничество, наука и исследования; вопросы развития спорта; экономика.