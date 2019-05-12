Главы МИД РФ и КНР обсудят визит Си Цзиньпина, Венесуэлу и ядерную сделку с Ираном

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И.

Как сообщили в преддверии встречи в российском дипведомстве, стороны обсудят подготовку визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 6-8 июня. "Министры также обменяются мнениями по широкому спектру актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Венесуэлы, обстановку на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, положение дел в Афганистане, проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, ожидается, что главы внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы дальнейшего развития российско-китайского взаимодействия с учетом итогов переговоров на высшем уровне, состоявшихся 26 апреля в Пекине на полях Второго форума высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс - один путь", и в контексте отмечаемого в этом году 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Общие подходы

Российская сторона регулярно подчеркивает высокий уровень диалога с Китаем и близость подходов к большинству международных проблем. "Москва и Пекин выступают за формирование более справедливого и устойчивого полицентричного мироустройства, базирующегося на принципах солидарности и общности интересов всего человечества, взаимовыгодного сотрудничества между странами на прочной правовой основе", - пояснили на Смоленской площади.

В частности, это касается ситуации в Венесуэле, где накалилась политическая напряженность, возникшая после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Россия и Китай находятся в списке стран, которые расценили эти действия как попытку государственного переворота и выступили с поддержкой в адрес легитимно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Успешным является взаимодействие России и Китая и в таких многосторонних форматах, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В МИД РФ отмечают, что стороны разделяют мнение о необходимости повышения эффективности коллективных усилий по противодействию глобальным и региональным вызовам, в том числе в борьбе с терроризмом, обеспечении устойчивого развития. "Наши страны ведут работу по сопряжению строительства Евразийского экономического сотрудничества и проекта "Один пояс - один путь", рассматривая этот процесс в качестве основы для продвижения интеграционных процессов на территории всей Евразии и построения Большого Евразийского партнерства как общего пространства развития, основанного на равенстве, открытости и взаимном учете интересов", - напомнили в министерстве.

Параллельные визиты

Предстоящие переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и КНР вызывают повышенный интерес у СМИ также в связи с тем, что поездка Ван И проходит параллельно с визитом в Россию госсекретаря США Майкла Помпео. Ведь на прошлой неделе Вашингтон повысил пошлины на китайские товары после того, как очередной раунд торговых переговоров окончился неудачей. Вместе с тем, как неоднократно отмечали в МИД РФ, Москва не намерена решать проблемы через участие на чьей-либо стороне в торговой войне между США и Китаем.

Кроме того, не исключено, что одной из тем беседы Лаврова и Ван И могут стать вопросы стратегической стабильности в целом. Особенно учитывая то, что из Вашингтона все чаще звучат заявления о подготовке нового договора о ядерном разоружении в формате Россия - США - Китай, который, как утверждают в Белом доме, вызывает интерес в Пекине. Идея такой сделки обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.