Помпео прилетит в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибудет в Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергей Лавровым во вторник, 14 мая. Об этом ТАСС сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, он сразу прилетит в Сочи, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Помпео прибудет завтра ближе к переговорам".

На 13 мая был запланирован визит Помпео в Москву, однако госсекретарь США отложил его, чтобы направиться на встречу с представителями ЕС по иранской ядерной сделке в Брюсселе.

Ожидалось, что госсекретарь начнет свой визит в Россию со встречи с коллективом посольства США в Москве. Затем планировалось, что он встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. После этого руководитель внешнеполитического ведомства США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.