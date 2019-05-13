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Визит Помпео в Россию
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Помпео прилетит в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая

Изначально визит госсекретаря США в Москву был запланирован на 13 мая
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Sait Serkan Gurbuz
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Sait Serkan Gurbuz

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибудет в Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергей Лавровым во вторник, 14 мая. Об этом ТАСС сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Да, он сразу прилетит в Сочи, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Помпео прибудет завтра ближе к переговорам".

На 13 мая был запланирован визит Помпео в Москву, однако госсекретарь США отложил его, чтобы направиться на встречу с представителями ЕС по иранской ядерной сделке в Брюсселе.

Ожидалось, что госсекретарь начнет свой визит в Россию со встречи с коллективом посольства США в Москве. Затем планировалось, что он встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. После этого руководитель внешнеполитического ведомства США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПомпео, Майкл (Майк)Визит Помпео в Россию
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