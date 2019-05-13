Свыше 280 жителей Хабаровского края выдвинулись на праймериз "Единой России" к выборам

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Прием заявок от участников предварительного голосования, так называемого праймериз, "Единой России" по отбору кандидатов на сентябрьские выборы завершился в Хабаровском крае, выдвинулись более 280 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В сентябре в Хабаровском крае пройдут выборы депутатов законодательной думы Хабаровского края, депутатов городских дум Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, собраний депутатов ряда сел, главы Комсомольска-на-Амуре, глав нескольких поселений. Также состоятся выборы депутата Госдумы. Прием заявок от участников праймериз на выборы в краевую думу должен был завершиться 1 мая, но его продлили до 12 мая по решению президиума генерального совета "Единой России" в Москве после обращения представителей общественного движения "Время перемен".

"Кандидатами на предварительном голосовании по отбору кандидатур для выдвижения на выборах депутатов краевого парламента зарегистрированы 162 жителя края, из них 115 мужчин и 47 женщин. Средний возраст участников 44 года. Средний конкурс - 4,5 человека на место", - сказали в пресс-службе.

В числе кандидатов - педагоги, работники культуры, представители творческих профессий, некоммерческих общественных организаций, спортсмены, пенсионеры, сотрудники производственных предприятий, студенты, а также депутаты краевого и местного уровня. В пресс-службе уточнили, что 58% от общего числа участников являются членами "Единой России", 13% - сторонниками партии и 29% - беспартийными.

Предварительное голосование на отбор кандидатов на сентябрьские выборы пройдет 26 мая. В этот день жители региона определят и кандидатов на выборах депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровске зарегистрировано 115 кандидатов, в Комсомольске-на-Амуре - 50 кандидатов. Сейчас все кандидаты участвуют в дебатах, каждый должен встретиться со своими оппонентами минимум на двух дебат-площадках.

В пресс-службе сообщили, что пока нет решения, как будет определен кандидат на выборы в Госдуму. " Как будет определяться кандидат решит президиум Генерального совета партии в Москве", - сказали в пресс-службе.

Бывший сенатор выдвинулся на праймериз

Бывший сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин выдвинулся на праймериз "Единой России". "Александр Шишкин выдвинулся по территориальной группе №9, включающей частично Комсомольский район и Комсомольск-на-Амуре", - сказали в пресс-службе.

Шишкин был сенатором с сентября 2013 года по сентябрь 2018 года.