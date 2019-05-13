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Победительница конкурса "Лидеры России" стала и.о. вице-губернатора Севастополя

Мария Литовко ранее возглавляла проект по гражданскому развитию района Балаклавской бухты

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Бывшая руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко стала новой исполняющей обязанности вице-губернатора города Севастополя, сообщил в понедельник губернатор Дмитрий Овсянников в ходе аппаратного совещания.

"Хочу представить нового и.о. вице-губернатора Севастополя Марию Литовко, в сфере ведения которой будут находиться вопросы экономического развития, земельно-имущественных отношений, управления потребительского рынка и государственной регистрации кадастра. Я озвучил пока департамент, но соответственно в целом реализация приоритетных инвестиционных проектов города будет сферой ведения Марии Александровны", - сказал он.

Литовко заняла вакантную должность, таким образом, у губернатора появился новый заместитель.

Ранее она возглавляла проект по гражданскому развитию района Балаклавской бухты и была единственным представителем Севастополя среди победителей конкурса "Лидеры России".

Теги
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