В Госдуме заявили, что Россия утилизирует военную технику Украины в Крыму после 2024 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Россия будет вынуждена утилизировать украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму, после 2014 года, если Киев не заберет ее по истечении десятилетнего срока. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимир Шаманов.

"Это прежде всего задача руководства Украины [по оставшейся в Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам]. Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать [технику], либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам РФ не интересны", - сказал Шаманов.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Речь шла о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов. По мнению президента РФ, украинские военнослужащие могли бы прибыть, чтобы забрать свои корабли в Одессу.