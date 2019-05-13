Путин обсудит с главами МИД РФ и КНР российско-китайское партнерство

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник в Сочи примет члена Госсовета, главу МИД Китая Ван И и главу МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент прилетит в Сочи, где на тот момент уже завершатся переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и его российского коллеги Сергея Лаврова. Министры будут приняты президентом", - сказал представитель Кремля. По его словам, "продолжится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнерства".

Песков напомнил о недавней поездке Путина в Пекин, где проходили переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Разговор сегодня будет продолжен", - отметил представитель Кремля.