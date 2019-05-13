В МИД РФ назвали домыслом сообщения о закупке слезоточивого газа на Мальте для Венесуэлы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты, работающие на Мальте, не участвуют ни в каких тайных спецоперациях. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ в связи с публикациями в мальтийской прессе о якобы имевшей место закупке сотрудниками посольства слезоточивого газа для отправки в Венесуэлу.

"Российская дипмиссия в Валлетте работает в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают, - подчеркнули в министерстве. - Никаких официальных комментариев от мальтийских властей в адрес посольства России на Мальте не поступало".

"Распространенная мальтийскими СМИ дезинформация - это пример непрофессионализма, отголосок антироссийской истерии, раздувание которой не отвечает интересам российско-мальтийской дружбы", - заявили в МИД РФ.

18 апреля со ссылкой на лондонскую редакцию американского интернет-портала BuzzFeed News в ряде мальтийских СМИ появились сообщения о якобы имевших место попытках России закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для отправки в Венесуэлу на военном корабле. В публикациях в качестве источников приводятся высказывания анонимного мальтийского чиновника и якобы существующая дипломатическая переписка посольства РФ с представителями страны пребывания.