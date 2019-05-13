Лавров: у Путина и Си Цзиньпина будет много возможностей пообщаться в течение года

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно будут иметь возможность пообщаться в рамках международных форумов в течение 2019 года. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И.

"Из политических контактов, которые предстоят в этом году, прежде всего выделим ход подготовки предстоящего государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина. Мы сегодня сошлись на том, что все организационные вопросы решаются удовлетворительно. Визит, безусловно, станет важнейшей вехой в развитии отношений в этом году", - отметил глава МИД РФ.

"Кроме того, главы государств [РФ и КНР] будут иметь не одну возможность пообщаться на полях многочисленных многосторонних форумов, которые проводятся в первой половине года и осенью 2019 года", - добавил Лавров.

Планируется, что Си Цзиньпин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 6-8 июня.