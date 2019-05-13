Лавров: трехсторонний диалог между РФ, КНР и США мог бы ускорить корейское урегулирование

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Участие Москвы, Пекина и Вашингтона в трехстороннем диалоге по стабилизации ситуации на Корейском полуострове позволило бы ускорить этот процесс. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И.

"Ситуация на Корейском полуострове может более успешно решаться, если мы будем иметь тесный трехсторонний диалог между Россией, Китаем и США", - констатировал министр, добавив, что подобный формат уже используется для мирного урегулирования в Афганистане.

"Мы должны осознавать свою ответственность за стабильность на международной арене, за обеспечение безопасности, которая должна быть равной для всех стран и неделимой, - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. - И любые начинания, которые предполагают сотрудничество между Китаем, США и РФ, мы будем поддерживать, если они служат на пользу дела мира".

Лавров добавил, что Москва и Пекин договорились продолжать совместные действия по нормализации обстановки на Корейском полуострове.

"У нас совпадающие оценки положения дел на Корейском полуострове. Условились продолжать поддерживать самые тесные контакты по этой проблематике, не ослаблять совместных усилий в целях формирования в Северо-Восточной Азии механизма мира и безопасности", - сказал он.

"Отмечу, что контакты, которые стали развиваться между лидерами США и КНДР, выстраивались именно в русле дорожной карты, которую мы совместно с Китаем подготовили, начиная с мер по восстановлению доверия и продолжая прямыми контактами, - заявил министр. - И надеемся, что на каком-то этапе будет выход на всеобъемлющую договоренность как по денуклеаризации Корейского полуострова, так и по формированию системы мира и безопасности вообще в Северо-Восточной Азии, включая четкие железобетонные гарантии безопасности КНДР, о чем говорил не раз президент Путин, в том числе по итогам российско-северокорейского саммита 25 апреля во Владивостоке".

"Гарантии такие выработать непросто, но это абсолютно безальтернативная часть потенциальной будущей договоренности, - добавил Лавров. - России и Китай готовы участвовать в выработке такого рода гарантий".