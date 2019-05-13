Лавров заявил, что Россия будет продолжать консультации с Китаем и США по Афганистану

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Москва намерена продолжать консультации с Пекином и Вашингтоном по вопросам афганского урегулирования. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И.

"Будем продолжать доверительные консультации в формате тройки Россия - Китай - США [по Афганистану]", - сказал Лавров.

25 апреля в Москве прошла встреча спецпредставителей президента РФ, МИД КНР и Госдепартамента по Афганистану. Следующие подобные консультации планируется провести в Пекине, даты и состав участников согласовываются.