В ЦИК РФ заявили, что Индия интересуется российскими цифровыми избирательными технологиями

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая. /ТАСС/. Представители Избирательной комиссии Индии заинтересовались российскими IT-технологиями для проведения выборов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС члены Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин и Евгений Шевченко, которые прибыли в Нью-Дели по приглашению индийского Избиркома.

"Индийская сторона заинтересовалась цифровыми технологиями, которые применяются в избирательной системе России. В начале сентября в преддверии Единого дня голосования в Москве пройдет большая конференция, посвященная новым компьютерным технологиям для выборов. И по поручению председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой мы пригласили коллег из Индийской избирательной комиссии посетить эту конференцию", - сказал Евгений Шевченко.

"Мы первые официальные представители России, которые посетили проходящие сейчас в Индии всеобщие парламентские выборы. При этом сотрудничество между избирательными комиссиями России и Индии уже достаточно сложившееся. В прошлом году на выборах российского президента были представители Избирательной комиссии Индии, они также посещали избирательные участки в Москве. Тогда они и познакомились с нашими разработками в области избирательного процесса, такими как "Мобильный избиратель", комплексы обработки избирательных бюллетеней для голосования КОИБ-2017", - добавил Антон Лопатин.

Собеседники агентства рассказали, что в ходе прошедшего в воскресенье шестого этапа парламентских выборов они посетили в индийской столице 23 избирательных участка, причем на разных этапах голосования: несколько участков, когда сотрудники избиркома готовились к их открытию, и там проходило тестирование машин для голосования. Еще 12 участков россияне посетили, когда непосредственно шла процедура голосования. Были россияне и на закрытии участков, когда опечатывались избирательные документы и машины для голосования, которые потом доставлялись в особое место, где будут находиться до дня подсчета.

Без IT-технологий не обойтись

"Выборы в Индии - это 910 млн избирателей, выборы в России - 110 млн избирателей. И понятно, что без IT-технологий не обойтись. И мы обменивались опытом с индийскими коллегами, рассказали про то, что сейчас в Государственной думе рассматривается закон "О проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва", - добавил Шевченко.

Эксперимент по организации дистанционного голосования на сентябрьских выборах в Мосгордуму позволит избирателю отдать свой голос с помощью специального сервиса на региональном портале mos.ru. Такое голосование предлагается провести в одном или нескольких избирательных округах города Москвы.

Лопатин указал, что россиянам понравился индийский опыт организации единого Центра мониторинга выборов. "Это центр мониторинга СМИ, там же находятся представители полиции, которые ведут постоянное отслеживание ситуации, представители техгруппы, которые отслеживают работоспособность технических средств. При необходимости принимаются срочные меры", - указал он.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, проходящее в настоящее время в стране голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших - зарегистрировано более 900 млн избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире: они проводятся во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди - занять пост второй раз подряд.