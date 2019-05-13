Эксперт: политика Литвы по отношению к России при новом президенте не изменится

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Курс Литвы по отношению к России после президентских выборов не изменится. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич, комментируя итоги состоявшегося в воскресенье первого тура выборов президента Литвы и выход во второй тур экс-министра финансов 44-летней Ингриды Шимоните и 54-летнего экономиста Гитанаса Науседы.

"Оба представляют правоконсервативную часть политического спектра Литвы. Собственно, левого фланга там и нет, есть отдельно стоящая правая вершина при отсутствии левой и центристской частей", - отметил Межевич. По его словам, для России "ни Науседа, ни Шимоните ничего не меняют - это будет одна и та же внешнеполитическая платформа, а платформа внутренней политики у них настолько похожа, что нужно быть родившимся в Литве и прожившем там всю жизнь литовцем, чтобы разбираться в каких-то нюансах и отличиях в позициях этих кандидатов".

Как указал эксперт, оба прошедших во второй тур кандидата не только принадлежат к правой части политического спектра, что позволяет предполагать их будущую внешнюю политику, но ранее непосредственно критически высказывались в адрес России. "Они отмечались своим нежеланием выстраивать отношения с РФ", - сказал Межевич.

По мнению аналитика, главным итогом первого тура стало то, что эпоха президента Литвы Дали Грибаускайте, которая находится на посту главы государства второй срок подряд и в силу этого не могла претендовать на третий срок, будет продолжаться. Оба претендента на пост главы литовского государства разделяют ее идеологию, и сама Грибаускайте сохранит достаточно рычагов влияния, чтобы воздействовать на политическую жизнь в стране в соответствии со своими взглядами, полагает Межевич. После второго тура он прогнозирует "неизбежное разочарование электората в очередных политических играх между "крестьянами" (правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" - прим. ТАСС) и консерваторами". Все это, по словам эксперта, "не будет способствовать развитию Литвы, равно как не будет этому способствовать рост военных расходов и падение дотаций из Евросоюза".

Вместе с тем президент РАПИ исключил вероятность политического кризиса в Литве в ближнесрочной перспективе. "Я бы не стал делать прогноз на быструю внутриполитическую дестабилизацию. Литва - страна своеобразная в историко-культурном плане, литовцы являются чрезвычайно терпеливыми людьми, этим и пользуются недобросовестные политики, - сказал Межевич. - Так что какой-то быстрой и лавинообразной нестабильности я не ожидаю".

Во время пребывания Грибаускайте у власти действия Вильнюса нередко подвергались критике со стороны Москвы. Последним поводом стало решение суда по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе, по которому были осуждены несколько россиян. После этого в МИД РФ курс Литвы по отношению к России назвали деструктивным.

Неинтересные референдумы

Эксперт отдельно остановился на неудаче референдумов о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте, которые проводились одновременно с президентскими выборами. На первом за введение двойного гражданства проголосовало недостаточное количество литовцев. Второй референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки.

"Два референдума, которые были предложены литовцам для повышения электоральной активности, включая даже такую приманку для электората, как уменьшение количества депутатов, и то не привлекли внимания народа Литвы. Референдум по двойному гражданству был вообще феерическим - дать литовцам, проживающим за рубежом, право на второе гражданство, однако лишь тем, кто разделяет ценности литовских правых: то есть, литовцу, переехавшему в Новую Зеландию, право на гражданство дадут, а другому литовцу, переехавшему в Белоруссию - нет, литовцы в России тоже не получат такого права", - пояснил Межевич.

Для проведения референдумов в Литве необходима явка выше 50% от списочного состава избирателей. Общая явка в воскресенье, согласно предварительным данным, составила около 54%, однако избиратели могли отказаться от голосования на референдумах. Первый из них - о введении двойного гражданства - признан состоявшимся: участвовали более 50% обладающих правом голоса граждан, чего требует закон. Но для того, чтобы разрешить литовцам иметь второй паспорт, голосов не хватило. Референдум по сокращению депутатского корпуса с явкой менее 50% признан несостоявшимся.