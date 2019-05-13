{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков подтвердил, что Путин 14 мая примет Помпео и Лаврова

Госсекретарь США и глава МИД РФ перед этим проведут отдельные переговоры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен принять во вторник госсекретаря США Майкла Помпео, который прибудет в Сочи на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это подтвердил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Главное завтра - это переговоры между Лавровым и Помпео, потом они оба придут к президенту", - сказал пресс-секретарь. "Путин их примет, они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны", - добавил Песков.

Ранее Песков не исключал возможность встречи Путина с Помпео, однако однозначно не подтверждал ее.

Встреча Лаврова и Помпео в Сочи станет второй за текущий месяц: 6 мая они провели переговоры в финском Рованиеми. Те переговоры продлились около часа и позволили, по словам главы российского дипведомства, сделать "очень неплохой шаг вперед" в развитие телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла 3 мая по инициативе американской стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
Ушаков: запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите "двадцатки" не поступало
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что американская сторона уже якобы запросила переговоры на высшем уровне в Осаке
Читать полностью