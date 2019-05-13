Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей рассекретить дело Глушкова

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании с призывом рассекретить обстоятельства смерти российского предпринимателя Николая Глушкова. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил пресс-секретарь диппредставительства.

"Полагаем важным напомнить, что речь идет об убийстве российского гражданина, об интересах его родственников и близких, имеющих право знать обстоятельства его гибели. По этой причине российская сторона будет продолжать призывать Лондон снять завесу секретности с обстоятельств смерти Николая Глушкова. В этой связи посольство направило очередную ноту в Форин оффис", - сказал он.

В посольстве РФ отметили, что с момента гибели Глушкова прошло уже больше года. "Все это время британские власти продолжают разыгрывать странный политический спектакль, отказываясь от предоставления информации о ходе соответствующего расследования и взаимодействия по линии компетентных органов. По-прежнему игнорируются наши многочисленные официальные обращения, включая запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о взаимной правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова и предложение посольства провести встречу посла Александра Яковенко с комиссаром полиции Лондона Крессидой Дик", - указал дипломат.

Пресс-секретарь российского посольства подчеркнул, что "Лондон, взяв курс на утаивание от общественности правды об обстоятельствах гибели Глушкова путем замалчивания хода и обстоятельств расследования вкупе с категорическим отказом от какого-либо сотрудничества с российской стороной, не только очевидно вредит выяснению истинных причин случившегося, но и грубейшим образом нарушает свои обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года". "Такое неприемлемое поведение британских властей расцениваем как давно вышедшее не только за рамки правового поля, но и нормального дипломатического общения и принятых в межгосударственном взаимодействии приличий", - добавил он.