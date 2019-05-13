Песков заявил, что инициатива о встрече Трампа с Путиным от США не поступала

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Вашингтон пока не выходил с инициативой проведения двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке в конце июня. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента о его планах встретиться с Путиным в Японии.

Что стоит за разговором Путина и Трампа

"Хельсинки-2"? Что стоит за разговором Путина и Трампа

"Пока не было никаких инициатив со стороны Вашингтона", - сказал Песков.

Как сообщило агентство Reuters, Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречи с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который состоится 28-29 июня в Осаке.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков также отмечал, что Вашингтон не направлял Москве запрос на организацию встречи президентов Путина и Трампа

Единственные полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. Кроме того, лидеры несколько раз общались в 2017-2018 годах на крупных международных форумах. На саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября - начале декабря 2018 года Трамп в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, однако лидеры тогда все же кратко пообщались в кулуарах мероприятия.

3 мая президенты РФ и США по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа.