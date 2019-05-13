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Кризис в Сирии
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Путин обсудил с Эрдоганом обстановку в Идлибской зоне деэскалации

Лидеры отметили важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел вечером в понедельник телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, - говорится в сообщении. Там отмечается, что был "продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий".

В пресс-службе Кремля отметили, что стороны подчеркнули "важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования".

Также обсуждены актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, некоторые международные проблемы. Стороны условились продолжать интенсивные контакты.

В новость были внесены изменения (23:56 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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