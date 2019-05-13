Медведев проведет совещание по вопросам исполнения поручений президента

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проверит, как исполняются поручения президента и правительства. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, премьер во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции.

"Участники совещания обсудят ход выполнения поручений президента РФ по повышению безопасности детского отдыха, разработку требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, а также ход выполнения Указа президента от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

В совещании примут участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Козак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители министерств и ведомств. По видеоконференции запланированы прямые включения из Ингушетии, Крыма, Забайкальского края, Севастополя.

Президент РФ Владимир Путин держит на постоянном контроле тему обеспечения безопасности отдыха детей. Так, на совещании с членами правительства 29 апреля глава государства предупредил, что начинается очень ответственное время для тех, кто организует летнюю кампанию детского отдыха, и потребовал внимательнее подходить ко всем аспектам обеспечения безопасности.

Для обеспечения безопасности на воздушном транспорте необходимо установление требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок. Требования предполагается вводить в действие поэтапно, обязательным условием является размещение серверов на территории РФ.

По майскому указу Путина от 2012 года правительству, в частности, еще предстоит обеспечить "вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов"; "увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"; "увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25%".

Данный документ содержит еще более десятка поручений кабинету министров по улучшению системы образования.