Ветеран-десантник стал и.о. сити-менеджера Читы

ЧИТА, 14 мая. /ТАСС/. Ветеран операций на территории Чеченской Республики, десантник и родовой казак Александр Сапожников во вторник сложил полномочия депутата читинской гордумы и назначен первым заместителем главы администрации города (сити-менеджера). В среду он станет исполняющим обязанности сити-менеджера, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"Сити-менеджер Олег Кузнецов сегодня написал заявление об отставке по собственному желанию. Согласно распоряжению Кузнецова, со среды исполнять обязанности главы городской администрации будет теперь уже бывший депутат гордумы Сапожников, который ранее во вторник был назначен первым заместителем руководителя администрации", - сказал собеседник агентства.

Согласно уставу города, кандидатура сити-менеджера должна быть согласована с депутатами городской думы. На данный момент известно, что очередная сессия парламента назначена на 30 мая. Исполнять обязанности Сапожников будет как минимум до тех пор, пока не будет определен новый глава городской администрации, утвердить эти сроки предстоит депутатам.

В 2014 году в Чите упразднили всенародные выборы градоначальника. Фактическим главой краевого центра тогда же стал председатель гордумы Анатолий Михалев, который в январе 2019 года ушел в отставку. Сити-менеджер работает по контракту и подотчетен думе. Кузнецов возглавлял администрацию Читы с ноября 2016 года, когда его кандидатуру поддержало подавляющее большинство депутатов.

Сапожников родился в 1976 году в Краснокаменске. С 1994 по 1996 годы служил в ВДВ, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, где получил ранение. С 1998 по 2009 годы служил по контракту в автомобильной бригаде, в 1999-2000 годах вновь участвовал в событиях на Северном Кавказе. Награжден Медалью Жукова, медалями "За воинскую доблесть" 2-й степени и "За отличие в военной службе".

Новый и. о. сити-менеджера Читы - член партии "Единая Россия", состоит в "Союзе десантников", родовой казак. В 2014 году был избран депутатом Читинской городской думы, а в июне 2017-го стал директором кинотеатра "Удокан".