В Мурманской области назначили нового вице-губернатора

МУРМАНСК, 14 мая. /ТАСС/. Бывший министр экономики и торговли Калмыкии Зоя Санджиева назначена исполняющей обязанности заместителя губернатора Мурманской области по инвестициям и взаимодействию с бизнесом. Об этом сообщил во вторник врио губернатора области Андрей Чибис.

"Зоя Олеговна [Санджиева] очень эффективно, по мнению коллег из федерального центра, справлялась с задачей обеспечения прорыва в Республике [Калмыкия] с непростой экономикой. Очень надеюсь, что в Мурманскую область мы получим новые инвестиции", - сказал Чибис на оперативном совещании.

Он поставил своему новому заместителю задачу до 1 сентября 2019 года наработать 10 новых ключевых инвестиционных проектов в формате соглашений о намерениях.

Также Чибис представил двух своих новых помощников. Это Ольга Вовк, бывший заместитель директора департамента городской среды Минстроя России. Это же направление городской среды она будет курировать в правительстве Мурманской области. "У Ольги Сергеевны [Вовк] есть все необходимые полномочия по координации деятельности всех отраслевых органов власти в органах местного самоуправления с реализацией задач по совершенствованию или изменению городской среды", - сказал Чибис.

Еще один помощник руководителя региона - Зинаида Разживина, которая ранее возглавляла отдел "Умный город" в Минстрое РФ. В областном правительстве она будет курировать вопросы реализации национального проекта "Цифровая экономика" и отдельного специального проекта - "Умный город", сообщил врио губернатора.

Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, 21 марта сообщила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке. Путин принял ее отставку и назначил врио губернатора замглавы Минстроя РФ Чибиса.